Amazon fitxa Schwarzenegger per protagonitzar la seva nova sèrie, «Outrider»

Arnold Schwarzenegger encapçalarà l'elenc de la nova sèrie d'Amazon, que portarà per títol Outrider. El veterà actor exercirà també tasques de productor executiu d'aquesta sèrie, amb tints de western. Trey Calloway ( CSI:New York) i Mark Montgomery són els responsables del guió. Outrider planteja un misteri en un territori indi d'Oklahoma a finals del segle XIX. Narra la història d'un ajudant de xèrif al qual s'encomana atrapar un malfactor amagat als boscos. Per a tal missió haurà d'associar-se amb un despietat Marshall, que s'encarregarà d'imposar la justícia de la manera més severa i violenta possible.