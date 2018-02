Anabel Alonso i José Corbacho presentaran un nou programa a TVE

Televisió Espanyola està preparant un nou programa d'humor, que comptarà amb José Corbacho i Anabel Alonso com a parella de presentadors. Segons informava ahir Formula TV, Anabel Alonso exerciria de mestra de cerimònies del nou espai i la seva funció serà la d'encarregar diferents proves a un grup d'humoristes. La funció de José Corbacho encara es desconeix, però també tindria un paper habitual com a presentador. Per ara poques més dades se saben sobre aquest format, malgrat i que segons el citat portal, la cadena pública ja ha començat l'enregistrament dels seus lliuraments, després de donar llum verd a la seva producció. El programa, encara sense títol, s'emetria en la franja de prime time.