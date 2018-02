Els participants catalans d'OT, assetjats a les xarxes

Tot era un acte amable i protocol·lari a l'Ajuntament del seu poble per signar el llibre d'honor després de passar per l'Academia. I la visita d'Aitana a la casa consistorial de Sant Climent de Llobregat s'ha convertit en tot un tema de discussió a les xarxes. El motiu, que la jove artista va anar amb una samarreta groga, un detall que molts dels seguidors del reality han interpretat com un senyal de suport a la causa independentista catalana.



El seu compte d'Instagram s'ha omplert de comentaris amb insults per aquest detall que potser ha estat innocent.





I aquest no ha estat el primer cas, ja que des de les xarxes socials s'ha fet una recollida de signatures per evitar que Alfred actuï a Eurovision representant a Espanya. I tot és perquè el jove intèrpret va penjar unes fotografies seves durant una de les concentracions del 11-S quan tenia 16 anys en les que es veien banderes independentistes. Tot i que ell mateix s'ha vist obligar a declarar la seva condició política dient que no defensava la causa independentista, els més integristes no li perdonen les fotografies i continuen la seva campanya en contra.