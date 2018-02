James Franco seguirà a «The Deuce» en la seva segona temporada a HBO

L'actor James Franco tornarà a ser el protagonista de la sèrie The Deuce en la seva segona temporada a HBO tot i la polèmica després de ser acusat per diverses dones d'assetjament sexual. Així ho ha confirmat, segons informa el portal Vertele, la guionista Megan Abbot després de ser preguntada en el lliurament dels Writers Guild Awards, premis concedits pels guionistes americans. «Per descomptat», va contestar Abbot en declaracions recollides per Entertaiment Tonight. I és que en els últims temps s'havia especulat sobre una possible sortida de Franco.