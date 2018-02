Amazon acomiada Jeffrey Tambor per les acusacions d'assetjament sexual

La plataforma televisiva del gegant del comerç electrònic Amazon ha decidit trencar la relació contractual amb l'actor Jeffrey Tambor, protagonista de la reeixida sèrie Transparent, tres mesos després que s'obrís una investigació arran de diverses denúncies rebudes per presumpte assetjament sexual. Tambor, de 73 anys, ja havia renunciat a seguir formant part de l'elenc de la sèrie poc després que sortís a la llum que havia assetjat diverses dones, un comportament pel qual va mostrar el seu penediment el passat mes de novembre. No obstant això, seguia vinculat per contracte amb Amazon. Després de comprovar les acusacions, la plataforma ha decidit finalment donar per extingida la seva vinculació amb l'intèrpret.