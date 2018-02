«Cançó per a tu», un viatge musical, històric i emocional

Des del passat 27 de gener es roda Cançó per a tu, un telefilm produït per TV3 i Galápagos Media amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Compacto. Ambientada a la Barcelona del 1966, la dirigeix Oriol Ferrer i està protagonitzada per Candela Serrat, Nao Albet i Félix Herzog.

Una cortina negra cobreix un tros de façana del 69 del carrer Girona de Barcelona. Al darrere, com si es tractés d'un local clandestí, s'hi amaga el Cafè del Centre. Quan s'hi entra el que més sorprèn, ara que ja no es fuma enlloc, és com està d'emboirat l'ambient. El bar s'ha convertit en un plató de rodatge.

Ple com un ou de gent atrafegada, quan es roda només la veu de la Candela Serrat trenca el silenci. Canta La cançó del lladre mentre toca la guitarra. Interpreta la Laia, una jove cantautora que, als anys 60, estudia a la Universitat de Barcelona. Aquell és el primer dia que canta, la primera vegada que afronta la seva por i treu la veu en públic... Davant seu, dos nois, l'Ignasi i en David, queden admirats en sentir-la per primera vegada. Aquest és l'inici d'un triangle d'amor i amistat que es mourà pels convulsos anys 60 i 70.

«Una història d'amor, d'amistat, de nova cançó i de reivindicacions polítiques i socials», així la defineix Creu Rodríguez, productora executiva de TV3. S'encarrega de presentar a la premsa assistent el director d'aquest telefilm, Oriol Ferrer, que va dirigir una gran producció com Descalç sobre la terra vermella; la guionista Marta Grau i els actors protagonistes Candela Serrat, Nao Albet i Félix Herzog.

«És una història d'amor, un triangle d'amor entre tres joves estudiants a la Universitat de Barcelona dels anys 60», explica Oriol Ferrer. «Una època en ple franquisme, en dictadura, on es desperten les ganes de viure, de llibertat, de revolta, la necessitat de reclamar llibertats perdudes... Enmig de tot aquest guirigall ple d'emocions ens centrem en tres personatges. Un és l'Ignasi (Félix Herzog), el més sindicalista, el més lluitador, el més aferrat a la terra... L'altre és en David (Nao Albet), un noi de bona família de Barcelona que representa la burgesia catalana d'aquells temps. És el personatge ideòleg, el cervell amagat. I la punta de llança és el personatge de la Candela Serrat, la Laia, una cantautora que viu a Barcelona en una residència.