L'amo dels hotels de Lloret amb la llum punxada s'enfronta a una dura multa

La companyia elèctrica Endesa reclama 378.000 euros a l'empresari José Luis Velasco per l'impagament i el frau de fluid elèctric en quatre hotels de Lloret de Mar descobert l'estiu del 2016. Aquest dijous ha arribat a judici a Blanes la suposada defraudació a l'hotel Savoy. Velasco ha manifestat que "sempre" havia pagat les factures de la llum fins que va llogar l'hotel a una altra empresa. L'advocada d'Endesa ha qüestionat que, si les factures estaven pagades, no les hagin presentat com a prova.

La defensa, en canvi, demana l'absolució tant de Velasco com dels altres acusats (la seva dona i el seu fill com a socis de l'empresa i un electricista) i posa en dubte els càlculs de la companyia. Pel frau elèctric al Savoy reclamen 28.000 euros i una multa de 7.200 euros. El cas de l'hotel Sun Village ja es va jutjar i hi ha sentència condemnatòria però Endesa ha recorregut perquè no està d'acord amb la quantitat fixada. El frau als altres dos establiments, Marina Sand i el Mediterranean Sand, arribarà a judici en els pròxims dies.

El suposat frau als quatre hotels pirata de Lloret de Mar que punxaven il·legalment la llum està arribant a judici. Endesa reclama a l'empresari José Luis Velasco un total de 378.000 euros. D'aquests, 210.000 són de factures pendents de cobrar de la comercialitzadora, mentre que els 168.000 restants són l'estimació del frau en consum d'energia.

Per defraudació de fluid elèctric, l'empresari afronta quatre judicis per haver punxat la llum, presumptament, sense tenir un contracte en vigor. Els establiments afectats són el Marina Sand, el Savoy, el Sun Village i el Mediterranean Sand.

El primer judici es va fer el passat estiu pel cas del Sun Village. Tot i que la justícia va dictar sentència condemnatòria, l'acusació particular exercida per Endesa ha recorregut la resolució perquè no està d'acord amb les quantitats fixades en concepte d'indemnització.

Aquest dijous, els jutjats de Blanes havien de jutjar els casos de l'hotel Savoy i el Marina Sand, però aquest últim ha quedat aplaçat fins al 16 de març perquè no s'havia citat degudament un dels acusats.



Culpes als llogaters

El que sí que s'ha celebrat al Jutjat d'instrucció 1 de Blanes ha estat el judici pel Savoy. Durant la seva declaració, l'empresari José Luis Velasco ha culpat de la defraudació a l'empresa a qui va llogar l'establiment al juny. Velasco, el seu fill i la seva dona són socis de l'empresa Savoy Fenals, que durant quinze anys havia gestionat l'establiment. Segons ha detallat a la sala de vistes, l'any 2016 Tiranto passa a ser l'empresa que explotava l'hotel a canvi d'un lloguer als propietaris.

Velasco ha assegurat que mentre ell estava al capdavant de l'hotel "sempre" es van pagar les factures. Just en el moment de relleu d'empresa, es van contractar els serveis d'un electricista perquè fes el canvi de nom. Ell i la família Velasco són els quatre denunciats per l'acusació particular exercida per Endesa.

Tots quatre han negat saber res sobre la situació irregular del subministrament d'electricitat a l'hotel Savoy. Velasco ha assenyalat directament a l'empresa llogatera mentre que la dona i fill s'han desvinculat de la gestió del negoci i han dit que només anaven a "ajudar" a l'hotel. El fill ha assegurat que no estava al corrent dels pagaments i la dona ha exposat que no estava als cas de la gestió dels comptes perquè ella només es dedicava a "repassar albarans".

Un antic director de l'hotel Savoy que ha declarat com a testimoni ha desmentit la seva versió. "La seva dona es posava on no tocava", ha assegurat i ha posat com a exemple que volia intervenir amb assumptes com la decoració de l'hotel. En el cas del fill, l'antic treballador ha explicat que era l'encarregat de recollir cada matí la recaptació de l'establiment.

Per la seva banda, l'electricista que és entre els processats s'ha defensat assegurant que es va dedicar només a fer el "canvi de nom" dels comptadors. "Vaig fer gestions, no d'electricista", ha argumentat. El mes d'abril, quan un tècnic d'Endesa va visitar l'hotel, es va detectar que hi havia electricitat però no tenien contracte. L'acusat ha assegurat que ell es pensava que "venien a canviar el comptador de l'hotel" ja que no estava al corrent de la situació.



Cadenes serrades

Els diferents inspectors d'Endesa i altres tècnics han assegurat que l'hotel tenia un historial inicial d'impagaments de factures. La primera baixa per impagament es va produir el mateix 2016 i la situació es va anar repetint fins que finalment l'hotel es va connectar a la xarxa elèctrica sense pagar.

El primer tall es va produir el 29 de juliol del 2016. Els tècnics de la companyia van treure els fusibles del quadre de comandaments i van posar-hi un cadenat.

Més endavant, quan un tècnic va anar a revisar si es mantenia el tall de subministrament, va comprovar que el cadenat s'havia serrat i algú havia tornat a posar els fusibles. Davant d'això, hi va haver un segon tall en el subministrament el 2 d'agost, en plena temporada turística. El tercer i últim tall al Savoy va ser el 6 de setembre, just quan salten les alarmes per l'incendi al generador del Sun Village.



"Ànim defraudador" i absolució

En les seves conclusions, les parts han mostrat perspectives molt diferents sobre els fets i la implicació dels denunciats. L'advocada de l'acusació particular, Patricia Porras, creu que els testimonis han deixat "bastant clar" que hi havia frau elèctric en un comptador que estava de baixa i on s'havia produït una "connexió il·legal". "Tot això ha quedat acreditat", ha assegurat després del judici en declaracions a l'ACN.

Porras ha centrat la seva exposició en la falta de factures i les sospites entorn el canvi d'empresa explotadora. L'advocada d'Endesa ha qüestionat que, si l'empresa "sempre" pagava les factures, les podria haver aportat com una prova exculpatòria. Porras també ha trobat "sorprenent" que les dues companyies que es van passar la gestió de l'hotel Savoy "tenien el domicili social al mateix lloc". Finalment, també creu que queda provada la voluntat de manipular la connexió amb "el cadenat serrat" del comptador.

Per aquesta raó, demana als acusats que responguin com a responsables d'un frau quantificat en 27.988 euros. Aquesta xifra inclou l'electricitat que no van pagar i un recàrrec. A més, sol·licita una multa de 7.200 euros pel delicte.

El fiscal demana que la multa sigui la meitat, 3.600 euros, ja que també veu acreditat el delicte de frau elèctric.

Ben diferent ha estat el plantejament de l'advocada de l'electricista i el de la família Velasco, que ha declinat fer declaracions posteriors als mitjans. La defensa de l'operari ha demanat l'absolució perquè entenen que "no s'ha pogut provar" que el seu client fos qui va manipular els comptadors.

L'advocat de la família ha volgut treure pes al fet de que les dues empreses tinguessin la mateixa seu social ja que l'adreça era la del mateix hotel Savoy. A més, ha assegurat que "no li quadren" les xifres donades per l'acusació particular sobre el frau comès.

El cas ha quedat vist per a sentència.