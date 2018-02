S'acaba 'El Foraster'

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha donat a conèixer que el següent capítol que s'emetrà la setmana vinent serà l'últim a no ser que s'aconsegueixi un nou finançament per emetre noves temporades.



Segons informa en la nota la Corporació, la crisi de l'IVA imposada pel govern central "no aturarà la qualitat dles programes de TV3."



El capítol d'ahir dedicat al Monestir de Sant Daniel de Girona va liderar el 'prime-time' a Catalunya amb una quota del 21,7% i 539.000 espectadors de mitjana.



El mateix expresident del govern va piular per agraïr el tractament del programa de la seva estimada Vall de Sant Daniel i en Raimon Masllorens, productor de la sèrie va aprofitar la piulada per anunciar l'inminent final del programa que es pot endur la crisi de l'IVA després de ser una de les emissions amb més èxit de la cadena.







#SantDaniel, el seu monestir, el seu paisatge, la seva natura, la seva llum... és l'ànima de Girona. Moltes gràcies @QuimMasferrer i tot l'equip de @elforasterTV3 per un programa exquisit. https://t.co/KPG8M9xwRN — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) February 21, 2018