La CNMV obre un expedient sancionador a Atresmedia i Mediaset

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha incoat un expedient sancionador contra Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación i la seva filial Atres Advertising i contra Mediaset España Comunicación per possibles pràctiques restrictives de la competència al mercat de la publicitat en televisió a Espanya. En aquest sentit, el regulador investiga si aquests grups mediàtics exigien als seus anunciants el compliment de «quotes relatives d'inversió publicitària». Ara s'obre un període màxim d'un any i mig per a la instrucció de l'expedient i la seva resolució.