«El foraster» s'acomiadarà de la graella de TV3, víctima del conflicte amb Hisenda

El programa El foraster, presentat per Quim Masferrer, acabarà dimecres que ve la temporada amb un lliurament especial. Amb tot, la seva continuïtat futura a la graella de TV3 està en risc per la reclamació d'Hisenda de l'IVA de les subvencions, que està comprometent les finances de la CCMA. En aquests moments,la Corporació està buscant patrocinadors o finançament per poder iniciar la producció de noves temporades d'aquest format, que es va estrenar el 2013.

El capítol emès el passat dimecres, dedicat al Monestir de Sant Daniel de Girona, va liderar el prime-time a Catalunya amb una quota del 21,7% i 539.000 espectadors de mitjana. El mateix expresident del govern, Carles Puigdemont, va piular a Twitter per agraïr el tractament del programa de la seva estimada Vall de Sant Daniel, i Raimon Masllorens, productor del programa, va aprofitar la piulada per anunciar l'inminent final del programa que es pot endur la crisi de l'IVA després de ser una de les emissions amb més èxit de la cadena.