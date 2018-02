Movistar podria prescindir de la Lliga de Campions

Telefónica ha reconegut que hi ha una possibilitat «genuïna i clara» que Movistar no renovi el contracte amb Mediapro per emetre les pròximes tres temporades la Lliga de Campions i ha criticat «l'exuberància irracional» que han registrat els preus dels continguts del futbol en els últims anys. En la roda de premsa dels resultats de 2017, el conseller delegat de Telefónica, Ángel Vilà, va defensar ahir que l'empresa serà «extremadament racional» i tindrà «disciplina financera» a l'hora d'adquirir els drets del futbol, per la qual cosa analitzarà la relació entre cost i benefici de cada un dels drets i actuarà en conseqüència.

Pel que fa al cas concret de la Lliga de Campions de futbol, els drets de la qual per a les pròximes tres temporades a partir de setembre ja es van subhastar, Vilà va incidir que hi ha «una clara i genuïna possibilitat» que no es renovi el contracte d'emissió actual amb Mediapro, però tot i així analitzaran el retorn d'aquest contingut per prendre una decisió. En el cas dels drets de la Lliga de futbol espanyola de les pròximes tres temporades des a partir de la 2019/2020, va afegir que mantindran el mateix criteri d'analitzar el valor que tenen aquests continguts i les condicions i els preus mínims de la subhasta per decidir si fan una oferta o no.



Amazon entra en joc

El dubte plantejat per Telefónica arriba pocs dies després que donés a conèixer l'interès d'Amazon per adquirir un paquet de drets per emetre la Lliga de Campions. Encara que no hi hauria res en ferm, el gegant del comerç electrònic voldria fer un salt definitiu en el camp de la televisió de pagament a través d'un dels productes estrella. Actualment, Amazon ja ha desembarcat a Espanya com a plataforma de continguts en streaming i el seu objectiu és consolidar-se en els pròxims anys.