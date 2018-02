«American Crime Story: Versace» arribarà el 30 de març a Espanya de la mà de Netflix

La segona temporada d' American Crime Story, centrada en l'assassinat del dissenyador italià Gianni Versace el juliol de 1997, es podrà veure a Espanya a partir del 30 de març amb tots els episodis disponibles a la plataforma Netflix. Creada per Ryan Murphy, responsable també de títols com American Horror Story o Feud, la ficció es basa en l'assassinat de Versace per explicar tant les conseqüències del succés com els seus antecedents, endinsant-se en la misteriosa personalitat de l'assassí Andrew Cunanan, qui havia matat prèviament altres homes homosexuals adinerats.