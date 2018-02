Cuatro prepara nous formats per renovar la seva graella

Mediaset España vol potenciar la programació de Cuatro per millorar les seves audiències, apostant per la producció pròpia. Per aquest motiu, s'han posat en marxa quatre nous projectes de diferents gèneres ( factuals, coach i reportatges), que arribaran pròximament a la cadena, especialitzada ara mateix en el gènere date show.

Segons ha informat Mediaset, en un comunicat de premsa, Four Weddings, Doctor in the house, Be my guest i Vagamundos són els títols provisionals d'aquestes noves produccions que properament se sumaran al catàleg de programes de provat èxit d'audiència com First Dates, Ven a cenar conmigo, Chester o Cuarto Milenio, entre d'altres.

A Four Weddings, basat en el format internacional de la cadena ITV, quatre parelles viuran un emocionant i compromès repte: convertir el seu enllaç en un esdeveniment digne de portada de revista. El programa combinarà el reality més esbojarrat amb la narrativa del factual i la tensió pròpia d'una competició.

Recórrer els llocs més fascinants, recòndits o insospitats del planeta de la mà dels seus habitants serà l'esperit amb el qual arribarà Vagamundos a Cuatro. Un format que combinarà l'aventura de Planeta Calleja amb l'ànima de Callejeros Viajeros.

Per la seva banda, Be my guest proposarà una escapada rural en un petit hotel amb encant. El format recorrerà diversos indrets d'arreu d'Espanya, posant a prova els diversos hotels i cases rurals, a través de les valoracions d'un jurat especialitzat.

Finalment, Julio Armas, un dels protagonistes d' Héroes más allá del deber, es convertirà en el protagonista de Doctor in the house. Armas exercirà de metge però, en comptes de realitzar la típica visita de 10 minuts a l'hospital, acompanyarà durant uns dies els seus pacients, per tal de comprovar quins són els seus hàbits alimentaris i les seves rutines, i exercint de coach de la salut.