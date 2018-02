La ràdio valenciana emetrà de nou butlletins horaris la primera setmana de març

La directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, ha anunciat que la primera setmana de març s'iniciaran les emissions dels primers butlletins horaris de la ràdio, en funcionament des del 11 de setembre amb una programació de 28 hores setmanals.

A través d'una nota de premsa, la CVMC ha informat que hi ha periodistes treballant en números zero alhora que fan cursos de formació i que s'està preparant una programació especial per a Falles, tant en el web com la ràdio.

El portal À punt Mèdia oferirà la «Crida» de les Falles per streaming i també els espectacles pirotècnics de les «mascletàs» i la «Cremà» de la falla municipal. La ràdio farà una programació especial, que també tindrà repercussió a les xarxes socials. Així mateix, les festes de la Magdalena de Castelló també tindran un tractament especial al portal À Punt Mèdia.

L'objectiu és recuperar, a poc a poc, el servei públic de la xarxa de mitjans de comunicació que la Generalitat valenciana governada pel PP va clausurar el 2013.