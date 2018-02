El 33 recupera avui el «Nydia» dedicat a Aureli Capmany

Amb motiu del 150è aniversari del naixement del rondallaire, escriptor i folklorista Aureli Capmany, el canal 33 recupera aquesta nit un especial del programa Nydia, que descobreix la seva saviesa popular, a través dels testimonis que el van conèixer i de les paraules de la seva filla: la novel·lista Maria Aurèlia Capmany, de qui també se celebra enguany el centenari del seu naixement.

Capmany, de formació autodidacta, es va interessar per la cultura popular catalana, en especial per les cançons, les rondalles i les danses populars. Va publicar Cançoner popular, un recull de més de cent cançons populars catalanes que va aplegar entre 1901 i 1913. També va apostar per restaurar el patrimoni tradicional transformant-lo en un actiu social del futur. En són exemples l'Orfeó Català i els esbarts de dansaires, iniciatives en què va participar activament. Amb aquestes últimes, es va convertir en un dels principals especialistes en dansa catalana. Ideòleg, també, de la revista infantil En Patufet, Capmany va combinar la seva tasca d'estudiós amb la de pedagog.

Aquest 2018 se celebra l'Any Aureli Capmany, en què, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement, es duran a terme diversos actes commemoratius. L'objectiu és difondre la seva figura i donar reconeixement a la seva tasca de promoció de la cultura catalana.