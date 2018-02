La comèdia de Berto Romero «Mira lo que has hecho» tindrà una segona temporada

Poc després de la seva estrena, divendres passat, la plataforma Movistar ha decidit renovar la sèrie de Berto Romero Mira lo que has hecho. La producció, que narra el dia a dia d'una parella que s'enfronta a les pors que comporta ser pares per primera vegada, tindrà segona temporada després de les excel·lents crítiques rebudes. Basada en experiències pròpies i prestades de Berto Romero, la ficció descobreix la bogeria i dificultat que comporta la paternitat, així com el radical canvi de vida que té com a conseqüència, sempre des d'una òptica còmica.