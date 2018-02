«El foraster» diu adeu amb un resum sobre el millor de la temporada

Quim Masferrer acomiadarà aquesta nit la cinquena temporada d' El foraster, la sèrie documental de TV3 que viatja per diversos municipis catalans per conèixer els seus costums a través dels veïns. L'episodi final repassarà els millors moments viscuts al llarg de la temporada, en la qual el presentador ha visitat Cornudella de Montsant, la Vall d'en Bas, Ascó, Castellfollit del Boix, la Vall de Sant Daniel de Girona i el barri de la Mina de Barcelona. Serà, si res canvia, l'últim lliurament del format, estrenat el 2013, que actualment busca nous patrocinadors per finançar el rodatge de noves temporades.