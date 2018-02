Jennifer Lawrence prepara una sèrie documental sobre el moviment #MeToo

El moviment #MeToo, que ha sacsejat la indústria de Hollywood per exigir el final de les actituds masclistes i dels abusos contra les dones, arribarà a la televisió de la mà de Jennifer Lawrence. L'actriu produirà una nova sèrie documental que explicarà els orígens de les campanyes que busquen el final de la discriminació de gènere. Per a aquest projecte, la guanyadora d'un Oscar per la pel·lícula El lado bueno de las cosas s'alia amb la presentadora Catt Sadler i amb la documentalista Stephanie Soechtig, responsable de títols com Under the gun, documental que es fixa en el problema de les armes als Estats Units. La sèrie, encara sense títol, podria arribar l'any vinent, però encara no se sap a través de quina plataforma.