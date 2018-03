Ariadna, el talent gironí de La Voz Kids

La quarta edició de La Voz Kids, s'ha fet amb una veu empordanesa. En el programa emès aquest dilluns, Ariadna Vieyra ha sigut escollida a les audicions a cegues del programa, incorporant-se a l'equip d'Antonio Orozco. Ariadna és una nena de 15 anys que estudia 4rt d'ESO al Centre Escolar Empordà de Roses. Als 13 anys ja va començar a cantar en públic i des de llavors no ha parat el seu aprenentatge.

Va decidir participar a l'audició a cegues amb el tema 'Warrior' de Demi Lovato i a l'últim moment de l'actuació Rosario i Orozco es van acabar girant. La jove artista no va poder amagar l'emoció en veure la reacció dels 'coaches'. "Ja et pensaves que no passaria res i ens hem girat Antonio i jo, és que estem molt compenetrats", va dir Rosario, afegint que: "He tingut el meu temps per escoltar-te bé i crec que tens molta ànima cantant". Després va ser Orozco el que va començar el seu discurs per intentar convèncer Ariadna, ressaltant les grans qualitats vocals i emocionals de la jove empordanesa. L'última decisió la va prendre Ariadna decidint incorporar-se a l'equip d'Orozco.