Sheldon Cooper es trobarà amb el seu germà a 'The Big Bang Theory'

'The Big Bang Theory' incorpora al seu equip a l'actor Jerry O'Connell per interpretar al germà gran de Sheldon Cooper (Jim Parsons). El personatge apareixerà en l'últim capítol de la 11a temporada amb motiu del casament del científic amb Amy, interpretada per Mayim Bialik.

La notícia va ser anunciada pels productors de la sèrie en l'esdeveniment anual 'PaleyFest' a Los Angeles, on van assistir els protagonistes Johnny Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny) i Kunal Nayyar (Raj).

El germà gran de Sheldon, George Cooper Jr (Georgie), ha estat esmentat amb freqüència durant tota la sèrie. No obstant això, mai havia aparegut en pantalla fins a l'estrena de la preqüela, 'Young Sheldon'. Al spin-off de 'The Big Bang Theory', Georgie està interpretat per Montana Jordan.

Al costat del actor, s'unirà Laurie Metcalf interpretant a la mare del científic, Mary, que tornarà a la sèrie per acompanyar a Sheldon a l'altar. A 'Young Sheldon' la versió més jove de la mare del protagonista està encarnada per Zoe Perry. Jerry O'Connell és conegut pels seus papers a ' Compte Amb mi', 'Cangur Jack, trinca i bota' o 'Crossing Jordan'. A més, és la veu de Clark Kent i Superman en les sèries animades de la 'Lliga de la Justícia'.



Després de les noces entre Sheldon i Amy, 'The Big Bang Theory' tornarà amb la seva 12a, i pot ser que darrera, temporada a finals de 2018. Potser Georgie aconsegueixi tenir la mateixa rellevància que a 'Young Sheldon', i continuï les seves aventures al costat de Sheldon i els seus col·legues en els propers episodis.