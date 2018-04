Els programes de televisió que avui serien un escàndol

L'arribada de les cadenens privades als 90 va revolucionar la televisió, ja sigue per bé o per malament. Espais que potser no tenien cabuda a TVE van ser adoptats per les noves cadenes. Molt ha canviat des de llavors la televisió i continguts que abans podien passar desapercebuts, ara aixecarien veritables polèmiques. Aquí van alguns exemples.



«Las noches de tal y tal»

S'imaginen al president d'un gran club de futbol presentant dins d'un jacuzzi envoltat de noies en biquini? Avui seria impensable. Telecinco ho va fer en els temps de Silvio Berlusconi amb l'inconfusible Jesús Gil. 'Las noches de tal y tal' era un popurri d'humor, entrevistes i actuacions musicals.

«Ai, qué calor!»

Quan Telecinco va iniciar les seves emissions el 1990 era una desfilada contínua de dones sensacionals en ocasions lleugeres de roba. Com a exemple les 'mama chicho' i les 'noies chin-chin'. Aquestes últimes animaven les matinades de la cadena en un esperpèntic concurs anomenat 'Ai, qué calor!'. Es tracta d'un dels programes més masclistes que es recorden: les noies ensenyaven els seus pits per mostrar una fruita o un estel que donaven punts als concursants. Però encara hi havia més: el concursant que no tenia suficients punts per jugar, podia comprar fins a 40.000 mitjançant un striptease.

«La edad de oro»

Quan la música en directe tenia cabuda a les nostres televisions va haver-hi un que va destacar per sobre de tots. 'L edad de oro' es va emetre entre 1983 i 1985 a TVE en plena 'movida madrilenya'. Pel programa van passar bandes que, de seguir existint, no serien mai cridades a actuar a la TV actual a Espanya. Així, vam poder veure als Lords of the New Church de Stiv Bators, a l'entranyable Johnny Thunders, a Pedro Almodóvar i MCanamara, o a The Gun Club, la banda d'aquest geni incomprès que va ser Jeffrey Lee Pierce.

«Cuerda de presos»

ln 1995, el periodista Jesús Quintero va aconseguir un permís especial del llavors ministre d'Interior i Justícia Juan Alberto Belloch per entrevistar a presos de diferents presons de la geografia espanyola. El resultat va ser 'Cuerda de presos' (Antena 3), on vam poder veure les entrevistes que Quintero va realitzar a il·lustres condemnats com Rafi Escobedo o Francisco García Escalero, 'el mendigo asesino'.

«Viaje con nosotros»

El 1988, quan Pilar Miró portava les regnes de TVE, Javier Gurruchaga va presentar el programa més irreverent que es recorda a l'ens públic. El moment més recordat va ser l'entrevista a un clon en miniatura del llavors president del Govern Felipe González. La paròdia perpetrada pel malmès actor Hervé Villechaize (va acabar suïcidant-se uns anys després), caracteritzat com González, i el showman donostiarra, emulant a Victoria Prego, va ser tan genial com hilarant.