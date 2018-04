El canal 33 s'endinsa en la selva de Costa Rica amb «Ícaros»

El Documental del 33 recupera aquesta nit el documental Ícaros, dirigit per Pedro González-Rubio, en memòria del seu protagonista, en Marcel, qui va morir a principis d'aquest mes d'abril a Costa Rica. Als anys 70, un jove badaloní es va negar a fer el servei militar i va fugir a l'Amèrica Llatina on, perdut a la selva de Costa Rica, es va convertir en un expert xaman.

Ícaros s'endinsa en la recerca espiritual d'un home modern a través de la relació que s'estableix amb un país estranger, lluny dels seus orígens catalans. Després de marxar d'Espanya als anys 70 per evitar el servei militar, en Marcel viu 30 anys entre els micos udoladors al bosc de Costa Rica, on practica cerimònies d'Ayahuasca en presència de joves viatgers que estan de pas.

L'Ayahuasca és una beguda feta amb plantes i arrels que ha estat utilitzada pels pobles indígenes des de fa temps. Provoca una experiència psicodèlica amb fortes propietats curatives, a través de les quals transforma les percepcions sensorials. El documental ofereix la visió lúdica d'un viatge i porta l'espectador a un univers paral·lel, on la jungla és un escenari oníric poblat per personatges mitològics. És tracta d'una producció d'Atopic, La Bête, Inthemood en associació amb ARTE France La Lucarne, la participació del Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée i el suport de la Région Languedoc-Roussillon i de Procirep-Angoa.