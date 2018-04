La cadena Showtime renova la sèrie «Billions» per a una quarta temporada

Showtime ha decidit renovar la sèrie Billions per a una quarta temporada, segons ha anunciat la mateixa cadena nord-americana. Des de la seva estrena, l'any 2016, el drama protagonitzat per Paul Giamatti, Damian Lewis i Maggie Siff, entre d'altres, s'ha convertit en un dels productes estrella de la casa, amb prop de 4,5 milions d'espectadors de mitjana, sent superat en audiència només per Homeland. Billions narra la història de Chuck Rhoades, un influent fiscal de Nova York que investiga un cas d'ús d'informació privilegiada vinculat al misteriós multimilionari Bobby Axe Axelrod.