El canal Cosmo estrenarà el pròxim juny la sèrie «El misterio de Hanging Rock»

El canal Cosmo estrenarà en exclusiva a Espanya el proper mes de juny l'esperada nova adaptació televisiva de la novel·la de Joan Lindsay, Picnic at Hanging Rock. Natalie Dormer, una de les estrelles de Joc de trons, torna a la petita pantalla liderant un repartiment ple de cares conegudes que inclou també Yael Stone ( Orange Is The New Black) i Samara Weaving ( Tres anuncios en las afueras). El misterio de Hanging Rock és una sèrie de sis capítols que transcorre a l'Austràlia de principis del segle XX. La Sra. Hester Appleyard és la misteriosa directora de l'Appleyard College, una escola preparatòria per a dones, en el qual desapareixen sobtadament tres internes.