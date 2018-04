Katee Sackhoff protagonitzarà «Another Life», el nou drama espacial de Netflix

L'actriu Katee Sackhoff, coneguda per formar part de l'elenc de Battlestar Galactica, serà la protagonista d'un nou drama espacial de la plataforma Netflix. Segons informa Formula TV, la sèrie portarà el títol d' Another Life i tindrà inicialment una primera temporada de deu episodis que arribaran en algun moment de 2019. El drama girarà al voltant de l'astronauta Niko Breckenridge, que dirigeix un equip que té com a missió explorar l'origen d'un artefacte alienígena. Mentre ella i el seu equip investiguen, s'hauran d'enfrontar a un gran perill que podria fer que la seva missió sigui un viatge sense retorn.