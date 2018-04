«Late Motiv» dedica un especial a parlar de la rumba catalana

Andreu Buenafuente i el seu equip s'han desplaçat fins a Barcelona per gravar-hi un especial de Late Motiv dedicat íntegrament a la rumba, aquest popular gènere musical que proposa alegria i recorda que és millor riure que plorar. El programa, produït per Movistar + en col·laboració amb El Terrat, s'emetrà aquesta nit al canal #0 de Movistar +.

L'emblemàtica Bodega La Riera del barri barceloní de Vallcarca és l'escenari escollit per a aquesta edició tan particular en la qual el presentador català xerrarà amb alguns dels artistes més representatius de la rumba, com els tres components de Rumba 3, Pere Capdevila, José Sardaña i Joan Capdevila, que expliquen i canten la seva història, a més de presentar el seu documental.

Al costat d'ells, compartint experiències i anècdotes, Buenafuente conversarà amb el periodista i escriptor Miqui Otero sobre el passat i el present de la rumba i amb David Vidal, guionista del documental sobre El Petitet, l'home que va portar la rumba al Liceu barceloní.

Rumba teòrica i pràctica amb les guitarres de Litus i Novoa, dos dels membres de la banda de Late Motiv, i els nets de Peret, que faran un autèntic màster sobre «el ventilador» que va inventar el seu avi. També parlaran del documental sobre la vida de Peret que dirigirà Paloma Zapata.