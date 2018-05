«Estiu 1993», guardona als Premis Platino del Cinema Iberoamericà

La producció Estiu 1993, amb participació de TV3, ha estat guardonada com a Millor Òpera Prima de Ficció Iberoamericana en la cinquena edició dels Premis Platino del Cinema Iberoamericà. La gala de lliurament es va celebrar diumenge al Teatre Gran Tiachco del Parc Xcaret (Riviera Maya, Mèxic).

Els Premis Platino del Cinema Iberoamericà s'han erigit, en només cinc anys, en el gran esdeveniment de promoció internacional, foment i suport del cinema iberoamericà.

Per a aquesta cinquena edició, diverses sèries, pel·lícules i professionals espanyols estaven nominats, com Blanca Suárez i El Ministerio del Tiempo. L'actriu, que estava nominada en la categoria a Millor Interpretació Femenina a Miniserie o Telesèrie, es guanyar el guardó pel seu paper a Las chicas del cable de Netflix enfront d'Aura Garrido per El Ministerio del Tiempo, Kate del Castillo per Inobernable i Marta Hazas per Velvet colección. Per la seva banda, El Ministerio del Tiempo es va alçar com la Millor Minisèrie o Telesèrie Cinematogràfica Iberoamericana.