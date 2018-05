«First Dates» celebra una edició especial per oferir una tercera oportunitat

Si el refranyer ho diu, per alguna cosa serà. «A la tercera, va la vençuda». I com en l'amor no hi ha dos sense tres, dos solters que ja coneixen bé el que és viure una vetllada sorpresa a First dates han decidit concedir una última i definitiva oportunitat a l'amor. Serà aquesta nit a Cuatro, quan la Paula i en Juan Luis creuin de nou les portes del local per veure si Cupido els ha preparat, aquest cop sí, la persona de les seves vides. A més d'aquesta parella, Carlos Sobera també guardarà taula per a altres comensals no tan veterans però sí experts en l'experiència First dates, que buscaran una segona oportunitat per trobar aquell amor que busquen.