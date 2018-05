L'espai d'humor «Homo Zapping» tindrà una segona temporada al canal Neox

La renovada versió del programa d'humor Homo Zapping tindrà una segona temporada, que es podrà veure «molt aviat» al canal Neox. Segons ha informat el grup Atresmedia, en els nous lliuraments s'hi parodiarà els programes de més èxit així com sèries, com la reexida La Casa de Papel. El programa va tornar després d'anys apartat amb l'especial any nou que la cadena va emetre el 30 de desembre de 2016. El seu bon resultat va fer que el 4 de juny del passat any s'estrenés una temporada completa, que va comptar amb fins a 13 lliuraments.