Amaia i Alfred realitzen avui el seu primer assaig per a Eurovisió a Lisboa

El duo format per Amaia i Alfred -representants d'Espanya en la 63a del Festival d'Eurovisió- ja han posat rumb a Lisboa, on avui divendres tindran el seu primer assaig a l'escenari de l'Altice Arena, que alberga aquest any la 63a edició del Festival d'Eurovisió. Els dos joves artistes tindran la seva primera presa de contacte amb l'escenari a les 16.15 hores (hora de Portugal), i tindran trenta minuts per habituar-se a les dimensions de l'espai, amb capacitat per a 83.000 espectadors, que serviran per a les primeres proves de so, llums, posicions.

Posteriorment, Amaia i Alfred oferiran la seva primera roda de premsa amb els mitjans nacionals i internacionals acreditats en un esdeveniment que cada any congrega més de 1.500 periodistes de tot el món i més de 200 milions d'espectadors a la televisió.

Segons ha informat RTVE, Amaia ha estat rebuda a l'aeroport per diversos mitjans de comunicació i desenes de seguidors que volien desitjar-li molta sort en el certamen, que celebrarà les semifinals els dies 8 i 10 de maig, i l'esperada gran final el dissabte 12.