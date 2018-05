La sèrie «The Good Fight» tindrà una tercera temporada

The Good Fight, l'aclamat spin-off de The Good Wife protagonitzada per Christine Baranski, tindrà una tercera temporada que, en principi, s'estrenarà a principis de l'any vinent, segons ha confirmat la cadena CBS. La cadena nord-americana seguirà d'aquesta manera confiant en la ficció -que a Espanya es pot veure a través de la plataforma Movistar +- que ja s'ha convertit en la joia de la seva oferta de continguts. La renovació s'ha confirmat quan encara queden quatre capítols per estrenar de la seva segona temporada. La cadena també ha confirmat que la continuïtat de Christine Baranski està garantida com a mínim un any més.

La sèrie s'ha guanyat la crítica i l'audiència en abordar temes tan candents com els abusos sexuals, els Estats Units en l'era de Donald Trump i plantejaments com quina és la forma d'encarar la justícia en l'imperi de la postveritat. A la segona temporada la sèrie ha incorporat Audra McDonald, en el paper de Liz Reddick-Lawrence, advocada i exdona d'Adrian Boseman, amb tot el que això comporta. Els creadors de The Good Fight són Robert King i Michelle King (matrimoni d'advocats i també guionistes). L' spin-off manté, segons ha destacat la premsa especialitzada, el segell de la predecessora.