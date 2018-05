La Xina censura la popular «Peppa Pig» en considerar que és un «símbol subversiu»

La famosa porqueta de dibuixos animats Peppa Pig ha aconseguit guanyar-se el cor dels menors del món sencer. No obstant això, les seves innocents històries no han estat ben rebudes per les institucions xineses. La popular plataforma xinesa de continguts audiovisuals Douyin va eliminar durant el cap de setmana uns 30.000 vídeos curts de la petita porcina britànica, segons ha informat recentment el diari oficialista Global Times. Sense oferir gaires més detalls, els responsables de la plataforma han titllat la protagonista dels dibuixos de «símbol subversiu».