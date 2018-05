El 33 viatja a la Barcelona de la utopia dels anys 70

Aquesta nit, a les 22.40 h, El documental, del canal 33, recupera el treball de Morrosko Vila-San-Juan Barcelona era una festa (Underground 1970-1980). La coproducció de TV3 és el retrat de l'esclat d'una joventut empesa pel moviment hippy, les drogues, el rock and roll i les ànsies de llibertat. La dècada dels 70 és clau per entendre l'evolució del país, que té com a capital cultural Barcelona. La ciutat és el marc geogràfic per on circula una generació rupturista, d'arreu d'Espanya, que crearà, des d'una postura purament underground, un espai de llibertat on tindrà lloc una autèntica revolució dels costums i una explosió de creativitat.

La Barcelona dels anys 70 va veure néixer, i morir, la contracultura més activa i activista, enmig d'una festa que semblava no tenir final. A partir d'entrevistes i imatges d'arxius, el documental recrea l'ambient underground d'aquella Barcelona que va començar a desbocar-se uns anys abans de la mort de Franco. Música, còmics, premsa marginal, drogues, llibertat sexual i valors hippies es donen la mà en una ciutat que semblava bullir a la Rambla i va tenir a la Sala Zeleste un dels seus locals de referència.

Els dibuixants Nazario Luque, Xavier Mariscal i Josep Farriol Pepichek, el músic Pau Riba, el periodista Josep M. Martí Font, l'escriptor Quim Monzó, la fotògrafa Marta Sentís o el director de la revista Ajoblanco, Pepe Ribas, entre altres, expliquen com van viure aquella època d'utopia i festa desenfrenada.

Barcelona era una festa (Underground 1970-1980) és un documental coproduït per TV3, TVE, Séptimo Elemento, i Monsieur Alain, i compta amb la col·laboració de l'Institut Català de les Indústries Culturals.