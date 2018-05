Orange llançarà el proper dilluns el seu primer canal de sèries a Espanya

Orange llançarà dilluns vinent el seu primer canal de sèries a Espanya, Orange Series, amb continguts en Ultra Alta Definició (UHD o 4K) que es podran gaudir tant en la seva programació lineal -en el dial 7- com a la carta. Així ho va anunciar ahir l'empresa de telecomunicacions, que va explicar que aquest nou canal de televisió s'incorporarà, sense cost addicional, a l'oferta cinema i sèries d'Orange TV. «Amb aquest nou canal 4K, Orange segueix reforçant la seva oferta d'ultra alta definició oferint als seus clients la màxima qualitat d'imatge i so a més de les noves funcionalitats de la seva descodificador 4K: nova interfície d'usuari avançada i accés directe a les aplicacions», va apuntar la companyia en una nota.

Orange va indiciar que, per al llançament d'aquest nou canal, ha signat un acord amb Sony Pictures Television per a la llicència de les sèries amb les que s'estrenarà Orange Series, totes elles amb temporades completes. Entre aquests continguts, la companyia ha destacat Snatch, basada en la pel·lícula homònima protagonitzada per Benicio Del Toro i Brad Pitt.