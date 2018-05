El «60 minuts» analitza els grans canvis que viurà la mobilitat a escala mundial

El programa 60 minuts estrena aquesta nit, a les 23.00 h al canal 33, el documental Adeu, cotxe. Dirigit per Martijn Kieft, el treball analitza els canvis en què està immers el món del transport. Des de fa uns quants anys, els joves mostren cada cop menys interès per conduir i tenir cotxe. D'altra banda, el llançament dels primers cotxes completament autònoms, com el que prepara Google o l'aparició de cotxes elèctrics, com els últims models de Tesla, seran factors decisius, per als experts, en un canvi radical en la mobilitat. El documental analitza així com aquella idea de sentir-se un triomfador per comprar un automòbil a poc a poc va desapareixent de la societat occidental.