Acusen Antonio Castelo d''assetjador ' i 'masclista'

La youtuber 'Soy una pringada' ha escrit al seu compte oficial de Twitter un comentari en què acusa Antonio Castelo de 'masclista i assetjador'. Tots dos són companys al programa de Los40 'Yu: No te pierdas nada 'presentat per Dani Mateo.



"M'he estat callant des que m'he assabentat però no puc més, Antonio Castelo és un masclista i un assetjador de merda. Que sigui el meu company de treball no vol dir res i no m'impedeix seguir els meus principis com sempre he fet i molt menys ser real. Aquí el portes, 'senyor' ", ha escrit la youtuber en el seu perfil.







Me he estado callando desde que me he enterado pero no puedo más, @SrCastelo es un machista y un acosador de mierda. Que sea mi compañero de trabajo no significa nada y no me iba a impedir seguir mis principios como siempre he hecho y mucho menos ser real. Ahí lo llevas, "señor". — Pringada (@soyunapringada_) 8 de mayo de 2018

Amb aquest gest s'uneix a la iniciativa d'altres joves que han llançat acusacions contra l'humorista. Algunes d'elles han publicat els suposats missatges que Castelo els enviava.Després de tot el rebombori, s'ha creat una petició a Change.org perquè Castelo sigui acomiadat del programa i que ja acumula més de 4.300 signatures.