Alberto Chicote visita el restaurant Mizuna Thai de Girona

Alberto Chicote torna a posar-se mans a l'obra per intentar reconduir la situació de restaurants en situació catastròfica en la nova temporada de Pesadilla en la cocina. El programa de La Sexta arrenca aquesta nit, a partir de les 22.30 h, emetent el lliurament que el xef i el seu equip van enregistrar l'estiu de 2016 a la ciutat de Girona. Concretament, la missió de Chicote consistirà a ajudar els propietaris del restaurant Mizuna Thai, establiment especialitzat en gastronomia asiàtica que es troba al carrer Riu Güell, molt proper a la Devesa de la ciutat.

Problemes a la cuina, falta de comunicació, desorganització en el servei de taula i una mala gestió del negoci en general són alguns dels defectes que es poden veure a la promoció que La Sexta fa dies que emet per anunciar la nova temporada del programa de telerealitat. Un seguit d'indicadors que Alberto Chicote s'ocuparà d'avaluar per intentar trobar solucions que millorin el funcionament de l'establiment i la satisfacció dels seus clients. El primer diagnòstic del xef sobre el Mizuna és que «el que va començar sent un restaurant xinès s'ha convertit en un negoci de menjar tailandès, japonès, xinès i coreà sense sentit».

En aquesta sisena temporada del programa, el xef també s'haurà d'enfrontar amb alguns personatges conflictius, tot visitant establiments situats a Almeria, València, Còrdova, Cantàbria, Astúries, Madrid o Pamplona, entre d'altres.