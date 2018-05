El pertorbador vídeo de Childish Gambino que encén el debat a les xarxes

Si la setmana passada va ser Kanye West qui va rebre fortes crítiques per afirmar que els 400 d'esclavatge 'semblaven una opció', aquesta setmana li toca el torn a Childish Gambino, que dissabte va publicar el seu darrer tema: 'This is America'. I en ell surten els dos temes que han protagonitzar el debat públic als Estats Units durant els darrers mesos, el racisme i les armes.

Un vídeo que comença amb una alegre i amable tornada sobre el que Gambino executa un ball estrany que podria semblar graciós fins que l'escena es veu truncada per la sobtada aparició d'una pistola en les mans del raper amb les que executa el guitarrista que seu amb la cada tapada dins d'un sac.

A partir d'aqui el beat monòton de la cançó fa variar l'ambient del vídeo i es torna en una experiència gris i pertorbadora amb imatges de caos, balls espasmòdics, robatoris, baralles, suïcidis i incendis. Tot un catàleg d'imatges en les que alguns han vist una crítica al control, o descontrol de les armes als Estats Units, amb referències explícites a diferents massacres que han marcat la història dels Estats Units.