Israel, República Txeca i Xipre es classifiquen per a la gran final del festival d'Eurovisió

Israel, Xipre i República Txeca van superar sense problemes la primera semifinal del festival d'Eurovisió, celebrada dimarts a la nit. A aquests tres països s'hi van unir també Àustria, Estònia, Lituània, Bulgària, Albània, Finlàndia i Irlanda. Per contra, no van aconseguir el bitllet per a la final de dissabte Azerbaidjan, Islàndia, Bèlgica, Bielorússia, Macedònia, Croàcia, Grècia, Armènia ni Suïssa. Els classificats competiran així contra Espanya, Regne Unit, França, Alemanya i Portugal. La representant d'Israel, Netta, va brillar amb llum pròpia i ja sona com a gran favorita.