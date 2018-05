«Patates rosses», una web sèrie de TV3 rodada íntegrament amb un telèfon mòbil

TV3 està rodant, al teatre-auditori de Navarcles, la web sèrie Patates rosses. Una ficció d'humor creada, escrita i dirigida per David Villarreal i Joan Saranova, adreçada al públic jove, que va rebre la beca Comunica, convocada per la CCMA per al foment de la creació i innovació audiovisual. Serà la primera producció de la televisió pública que es gravarà íntegrament amb telèfon mòbil.

El projecte està plantejat com un fals documental, com si es tractés del making of d'una pel·lícula eròtica de la qual el protagonista de la sèrie és el productor, l'Èric. Tindrà 8 episodis amb una durada aproximada de 6 a 10 minuts, que s'emetran a través d'internet, a la web de TV3 a la carta i als canals que es crearan a les xarxes socials (Instagram i Twitter) i a la plataforma YouTube. La producció, pensada per a joves d'entre 14 i 30 anys, amb la idea que es consumeixi principalment a través del mòbil, compta amb la col·laboració d'actors com Bruno Oro, Manel Piñero (l'Homo APM), el guionista Manel Lucas i el youtuber Pol Gise.