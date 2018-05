L'actriu Cecilia Roth s'incorpora al rodatge de la sèrie de Movistar «El embarcadero»

Coincidint amb l'inici del seu rodatge, Atresmedia Studio i Movistar + han confirmat la incorporació de Cecilia Roth, Roberto Enríquez i Miquel Fernández a la nova ficció El embarcadero. Ha estat precisament el seu actor protagonista, Álvaro Morte ( La casa de papel), el que va comunicar ahir, mitjançant el seu perfil d'Instagram els nous fitxatges per a la ficció. El embarcadero és un drama ambientat en l'actualitat protagonitzat per dues dones, els destins de les quals s'entrellacen després de la sobtada mort de l'home amb el qual compartien, per separat, la seva vida.