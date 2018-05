Josh O'Connor donarà vida al príncep Carles d'Anglaterra a la sèrie «The Crown»

L'actor Josh O'Connor serà l'encarregat d'interpretar el paper de príncep Carles d'Anglaterra en la tercera temporada de The Crown. La sèrie de Netflix farà un salt endavant en el temps, el que obliga a canviar tot l'elenc. O'Connor és conegut per haver format part de l'elenc de la ficció The Durrells i pròximament participarà en l'adaptació d' Els Miserables que prepara la cadena BBC. Segons informa el diari Daily Mail, l'actor interpretarà el llavors hereu de la corona quan tenia entre 16 i 22 anys i substituirà Billy Jenkins, que es va encarregar de fer la seva versió infantil.