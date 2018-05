Javier Cámara farà el salt a la política amb la sèrie «Vota Juan»

El canal de televisió de pagament TNT acaba d'anunciar la posada en marxa de la producció, juntament amb 100 Balas (Grupo Mediapro), de Vota Juan, una nova sèrie de producció pròpia protagonitzada per Javier Cámara ( Narcos, Truman, The Young Pope) i creada conjuntament per Diego San José ( Ocho apellidos vascos) i Juan Cavestany ( Vergüenza). Víctor García León ( Selfie) i David Serrano ( Tenemos que hablar) s'encarregaran de dirigir els episodis.

Ambientada en el món de la política espanyola, Vota Juan se centrarà en la figura de Juan Carrasco, un anodí ministre d'Agricultura que, després d'una sèrie de casualitats polítiques que desperten la seva ambició, decideix presentar-se a les primàries del seu partit i poder així optar a la candidatura a la Presidència del Govern. Intrigues de partit, enveges i crisi envolten l'aspirant en aquesta difícil tasca. Però no estarà sol durant l'intent, ja que comptarà amb la inestimable ajuda del seu cap de premsa, el seu cap de gabinet o el seu assessor personal. Un equip de campanya que, el mateix que el seu líder, intentarà compensar la seva inexperiència i falta d'habilitat política amb picardia.

La ficció comptarà inicialment amb vuit episodis de 30 minuts de durada que s'enregistraran a l'estiu i s'estrenarà l'any vinent.