La final d'Eurovisió marca el rècord televisiu de la dècada

Un total de 7,17 milions d'espectadors van veure dissabte la final de la 63a edició del Festival d'Eurovisió, que es va convertir en la més vista des del 2008, amb una quota de pantalla del 43,5%.

La israeliana Netta Barzilai, amb la seva cançó contra el bullying Toy es va proclamar vencedora de la gala després d'una disputada votació i gràcies al «televot», imposant-se a l'altra favorita, la xipriota Eleni Foureira amb la seva cançó Fuego . Àustria va ser la gran sorpresa de la nit, i va quedar en primer lloc en les votacions del jurat professional, posició que no li va servir per fer-se amb la victòria final, però sí amb una envejable tercera posició.

Els representants espanyols, el català Alfred García i la navarresa Amaia Romero, que van cantar Tu canción, van quedar relegats a la posició 23 de 26. Tot i això, els exconcursants d' Operación Triunfo no van decebre el seu públic i van fer una interpretació impecable del tema, molt intimista. Sense una imponent escenografia, van cantar envoltats pels llums dels mòbils dels assistents a la gala.

El Festival Europeu de la Cançó deixa una edició plural, on molts països han apostat per cantar en els seus propis idiomes i on també han predominat missatges inclusius, com Itàlia amb el seu Non mi avete fatto niente, un al·legat contra el terrorisme, o com França, amb Mercy, un tema en suport a les persones refugiades.



Gran seguiment a les xarxes

El concurs d'Eurovisió és any rere any un dels temes més comentats a les xarxes, que s'han rendit a la guanyadora Netta. Tot i això, els usuaris espanyols, així com exconcursants d' OT, cantants i, fins i tot, polítics també han mostrat a través de les xarxes el seu suport a Amaia i Alfred.

Més enllà de paraules boniques, els mordaços usuaris no han deixat passar per alt la semblança del representant danès amb Thor, i han comparat el txec Mikolas Josef amb Dora l'Exploradora per la motxilla que duia durant l'actuació, aquesta vegada sense cap incident després de la seva caiguda en un dels assajos del certamen.