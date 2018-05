Les claus que van permetre el retorn de Josep Tarradellas

Després de 40 anys de la històrica frase de Josep Tarradellas, «Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí!», el programa Sense ficció (21.55 h, TV3), estrena Els homes del silenci. La coproducció de TV3 narra com va ser possible que, amb una democràcia jove i fràgil, s'arribés a un acord fora de la legalitat vigent amb l'objectiu de restablir la Generalitat de Catalunya del 1932 i el retorn de Tarradellas com a president. Tot seguit, a les 23.10 h, el programa també estrena Espies en l'arena. Objectiu Espanya, un documental que narra la inèdita i tràgica història d'un grup de republicans espanyols, exiliats al nord d'Àfrica, al servei de la intel·ligència militar dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial.

El 23 d'octubre del 2017 es va commemorar el 40è aniversari de la històrica frase de Josep Tarradellas, «Ja soc aquí», que va pronunciar des del balco de la Generalitat de Catalunya. El documental Els homes del silenci és la història, poc coneguda, del grup de persones que van treballar a la rebotiga de la política, en un moment històric complex, per fer possible el restabliment de la Generalitat i el retorn de Josep Tarradellas. El treball aporta dos elements nous d'aquest procés que no s'havien explicat fins ara. Per una banda és que els contactes amb Tarradellas van començar a principis del 1976, gràcies a Milián Mestre, periodista i assessor de Manuel Fraga. D'altra banda, el treball treu a la llum una sèrie d'entrevistes que es van fer entre 1986 i 1988.