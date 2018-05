Divinity estrena aquesta nit la sisena temporada de la sèrie «Elementary»

La fèrria supervisió de la doctora Watson li va permetre deixar enrere les seves addiccions. No obstant això, l'aparició de nous símptomes, com pèrdues de memòria i al·lucinacions, suposaran un dur revés per a Sherlock. El preocupant estat de salut de l'investigador marcarà la seva vida personal i la seva tasca investigadora en la sisena temporada de Elementary, que Divinity estrena aquesta nit, a partir de les 22.30 h. Jonny Lee Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn i Jon Michael Hill integren l'elenc del drama criminal, creat per Robert Doherty i nominat en dues ocasions als Emmy, que en els nous lliuraments comptarà amb la incorporació de l'actor Desmond Harrington ( Dexter).