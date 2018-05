El «60 minuts» es fixa en el luxe i el malson de les dones dels oligarques russos

Amb la caiguda de la Unió Soviètica tot el que era propietat de l'Estat es va malvendre, com va passar en alguna de les repúbliques constituents, entre les quals la nova Rússia. A conseqüència de les lluites per apoderar-se d'una part de l'estat soviètic, es va desfermar un caos que va portar a la creació d'una nova classe: la dels oligarques russos. La majoria ja s'havien casat durant l'era soviètica. Les seves esposes vivien una vida de luxe. No obstant això, el pas dels anys va canviar la situació. El 60 minuts estrena aquesta nit el documental Les dones dels oligarques. Rússia, rubles i amor, el qual es fixa en tres casos de dones que van passar de complir el somni a viure un malson.