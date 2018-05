Més de 500 fotoperiodistes posen en valor la qualitat per salvar la professió

Més de 500 fotoperiodistes denuncien la degradació de la professió i reivindiquen la qualitat com a única manera de salvaguardar la seva funció social, segons un manifest presentat ahir a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona. El manifest «Qualitat o res» pretén donar a conèixer les condicions en les quals treballen els fotoperiodistes, afectats per situacions de precarietat i per acomiadaments, cosa que va en detriment de la qualitat i atenta contra el dret a la informació.

«És difícil publicar bones imatges en les condicions actuals», denuncia el manifest, que constata que s'està acostumant el lector «a una informació de baixa qualitat amb profusió d'imatges planes, sense lectures profundes ni qualitat estètica, sense intenció ni valor periodístic».

El manifest destaca que en l'era de la informació i del consum efímer d'imatges «ja no és cert que una imatge val més que mil paraules, però una bona imatge sí». Per això creuen que la solució passa per reivindicar la qualitat, que «és l'única manera de tornar la credibilitat a un sector que l'està perdent a marxes forçades», segons ha dit avui el coordinador del grup de treball de fotoperiodisme del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Alberto Estévez. La seva degana, Neus Bonet, ha insistit en la necessitat de «dignificar la professió» i evitar que, «en aquesta crisi de model que estem vivint, les noves tecnologies s'enduguin l'essència del periodisme».



Un problema generalitzat

El manifest, impulsat per un grup de treball format per set persones, ha aconseguit 571 adhesions en només nou dies, de la qual cosa es dedueix que «el problema està molt generalitzat», segons Estévez, qui va afegir que entre els signants hi ha «dos premis Pulitzer, reconeguts fotògrafs de guerra i també fotògrafs de diaris petits, perquè és un assumpte que afecta tothom». Durant la roda de premsa, els fotoperiodistes presents van denunciar l'intrusisme, els sous indignes i la substitució de les fotografies periodístiques per imatges cedides per les pròpies fonts d'informació, en «un exemple clar de mala praxi», segons la fotoperiodista Ana Jiménez.

En aquest sentit, els impulsors del manifest van explicar que tenen la intenció de reflexionar conjuntament sobre aquests punts i buscar solucions concretes per a cada cas, per a la qual cosa la degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha posat a la seva disposició els seus equips de treball i els seus serveis d'assessoria jurídica i laboral.