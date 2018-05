Fernando Tejero va rebutjar un paper a la sèrie «Narcos» per les seves gosses

En la seva visita dimarts a la nit al plató d' El Hormiguero, l'actor Fernando Tejero va fer una confessió poc esperada. L'intèrpret cordovès, que actualment dona vida al personatge de Fermín a la sèrie La que se avecina, va explicar que, de la mateixa manera que companys com Javier Cámara, ell també va rebre una oferta de la productora de Narcos, la reeixida sèrie de Netflix. No obstant això, Tejero va admetre que, malgrat dubtar sobre si acceptar o no, finalment va rebutjar l'oferiment per no haver de deixar de veure durant els sis mesos de rodatge les seves gosses.