Pablo Chiapella és des d'avui «El Paisano» que recorrerà els pobles petits d'Espanya

Pablo Chiapella serà des d'aquesta nit El Paisano a La 1 de Televisió Espanyola. L'adaptació del format danès Comedy on the Edge, que a Catalunya protagonitza des de fa anys Quim Masferrer amb El Foraster, mostrarà en primera persona la pluralitat i riquesa dels pobles més petits. L'actor i monologuista, molt conegut per donar vida al personatge d'Amador a la sèrie La que se avecina, recorrerà Espanya a la recerca del paisatge humà dels pobles de menys de mil habitació, per descobrir persones amb bones històries per explicar que hi viuen. En el programa d'estrena, Chiapella visitarà Burgui, un munici navarrès situat al vall del Roncal.